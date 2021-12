Homem morre após caminhonete capotar na BR-116

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente na BR-116, na região sudoeste da Bahia, na noite deste domingo, 23. As vítimas estavam em uma caminhonete que colidiu com dois veículos e depois capotou na rodovia. O carro ficou completamente destruído no acidente.

Um das vítimas ficou presa nas ferragens e não resistiu ao acidente. Ele não teve o nome divulgado, mas, de acordo com o Blog do Anderson, morava em Vitória da Conquista.

O outro rapaz passa bem, apesar dos ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apura as circunstâncias do acidente.

adblock ativo