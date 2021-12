Homem morre após caminhão com melão tombar na BA-016

Um homem morreu durante um acidente envolvendo um caminhão carregado de melões que tombou na manhã desta quinta-feira, 22, na BA-026, a cerca de 20 km de Maracás, na Bahia.

Equipe do 8º GBM/Jequié do Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h40. O corpo da vítima, que ainda não teve a identidade revelada, ficou preso às ferragens do veículo, que tem placa de Guarulhos - SP.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão já foi retirado da rodovia. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

