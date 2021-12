Homem morre após cair em buraco de obra em Conquista

Um homem ainda não identificado morreu na manhã desta quinta-feira, 3, por votla de 6h30, após cair em um buraco de uma obra realizada pela prefeitura de Vitória da Conquista, a 512 km de Salvador.

O acidente aconteceu na avenida Gilenilda Alves, no Alto da Boa Vista. Antes do acidente, a vítima trafegava em uma motocicleta pelo local e caiu na vala.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local para prestar socorro, mas o motociclista já estava morto.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município. As informações são do Blog do Anderson.

