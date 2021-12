Homem morre após cair de moto no município de Caculé

Um homem, identificado como Marcelo Brito da Silva, de 33 anos, morreu na noite deste sábado, 10, após se acidentar de moto no município de Caculé (a cerca de 782 km de Salvador), no sudoeste do estado.

Segundo informações do Vitória da Conquista Notícias, o acidente teria ocorrido a poucos metros da casa da vítima, no bairro Jureminha, próxima a Igreja de Nossa Senhora Santana. No momento do ocorrido, Marcelo teria se caído após se desequilibrar em um quebra-molas instalado recentemente no local.

O rapaz chegou a ser socorrido pelas equipes do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Regional de Guanambi, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

