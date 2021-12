Homem morre após atropelar criança cadeirante em Itapetinga

Um motorista morreu após perder o controle do veículo. O acidente foi causado depois que ele atropelou uma criança cadeirante de 5 anos, na noite deste domingo, 18. Watila Soares saiu da avenida Júlio José Rodrigues, em Itapetinga (a 565 quilômetros de Salvador), e capotou o carro em uma ribanceira.

Segundo o site Itapetinga na Mídia, o corpo de Watila foi arremessado para fora do veículo. A criança atropelada foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga. Momentos depois, ele foi transferido para o Hospital de Base de Vitória da Conquista.

Não há informações sobre o estado de saúde dele. A Delegacia de Polícia do município vai investigar as causas do acidente.

