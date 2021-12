Homem morre ao atravessar riacho na Bahia

Será sepultado na tarde desta quarta-feira, 3, no cemitério do povoado de Cachimbo, zona rural de Filadélfia (a 338 quilômetros de Salvador), o corpo de José Rufino Filho, 53 anos. Ele morreu na terça-feira, 2, quando tentava atravessar o riacho de Aroeira, depois que as fortes chuvas que caíram no município nos últimos dias derrubaram a ponte que dá acesso ao povoado.

O município, que está com cerca de 600 famílias ilhadas, sem aulas na maioria das escolas e parte dos Postos de Saúde da Família sem atendimento, deve decretar nesta quarta emergência por causa das chuvas. Um plano de trabalho para recuperação de infraestrutura, principalmente pontes, estradas e bueiros, está sendo elaborado pelo poder executivo.

Nesta quarta, a partir das 18h, uma reunião com o prefeito, secretários, equipes de apoio e o coordenador da Defesa Civil da Bahia, Paulo Luz, vai debater as ações emergenciais necessárias para que os moradores possam voltar à normalidade, de acordo com o coordenador municipal de Defesa Civil, Marlos Maia.

Ele salientou que os principais riachos atingidos foram além do Aroeira, o Senharol, e dos Ferros. Também destacou que desde o final de semana que está chovendo no município, mas que as pancadas mais fortes ocorreram na madrugada de segunda para terça-feira.

