Homem morre afogado em praia de Porto Seguro

Um homem, identificado apenas como William, morreu na tarde desta sexta-feira, 22, após se afogar na na praia de Itacimirim, Orla Norte da cidade de Porto Seguro (distante a 707 km de Salvador), no sul da Bahia.

De acordo com o Radar 64, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer as buscas com motos aquáticas, mas não obtiveram sucesso. O corpo foi encontrado cerca de duas horas depois em uma distância de, aproximadamente, 300 metros do local onde ocorreu o afogamento.

Ainda segundo informações do site local, William possuía transtornos mentais e foi visto por moradores caminhando sozinho na praia quando decidiu entrar na água.

O corpo do rapaz foi encaminhado para a perícia no Instituto Médico Legal (IML). Nenhum familiar da vítima apareceu até o momento.

