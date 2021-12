Homem morre afogado após mergulho em represa

Um homem de 33 anos morreu afogado em uma represa às margens da BR-349, próximo ao município de Barrocas, na segunda-feira, 25. De acordo com a sites locais, a vítima estava bebendo com um amigo momentos antes do afogamento.

Segundo a polícia, o homem retornava para casa em uma motocicleta quando parou e decidiu entrar na represa. O corpo dele foi resgatado por populares após ser localizado com ajuda de um idoso que presenciou o afogamento.

O homem era casado e deixa dois filhos. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

