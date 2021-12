Homem morre 11 dias após ser torturado em Eunápolis

Após ser torturado, Carlos Santos Lima, de 39 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 11. Ele estava internado há três dias no Hospital Regional de Eunápolis mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

Segundo informações do Radar 64, a vítima foi torturada no último dia 30 de novembro. Na ocasião, Carlos foi abordado por dois homens no bairro Dinah Borges e levado à força para um local desconhecido, onde foi torturado e deixado gravemente ferido na porta de casa no dia seguinte.

Ainda segundo o site, a própria família de Carlos cuidou dele por oito dias. No entanto, o quadro de saúde dele se agravou e precisou ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva.

Não foram divulgado detalhes sobre o caso para não atrapalhar o andamento das investigações.

O corpo de Carlos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde será realizado a necrópsia.

