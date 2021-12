Homem mata sogro a tiros após confundi-lo com ladrão de galinhas

Claudionor Mendes de Souza, de 43 anos, foi preso em flagrante por agentes da Polícia Civil suspeito de matar o sogro, identificado como João Gonçalves dos Santos, 77, a tiros no quintal de sua casa. O crime ocorreu na madrugada do último domingo, 30, no município de Rafael Jambeiro (a 217 km de Salvador).

Segundo informações a Polícia Civil, Claudionor informou que confundiu a vítima com um ladrão de galinhas. Ele afirmou que estava cansado de ter suas galinhas roubadas e decidiu atirar no suposto ladrão com uma espingarda.

Ainda de acordo com a polícia, ele se disse arrependimento após perceber que a pessoa morta era o seu sogro. Claudionor foi interrogado no complexo de delegacias, situado no bairro Sobradinho, em Feira de Santana. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo