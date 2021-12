Homem mata o primo à facadas no centro de Euclides da Cunha

Um homem morreu assassinado pelo primo na manhã desta terça-feira, 16, na avenida Rui Barbosa, no centro do município de Euclides da Cunha (a 325 quilômetros de Salvador). Josenilson de Jesus, 37 anos, foi preso em flagrante, após matar com golpes de faca, Salviano Alves de Brito, 68 anos.

De acordo com a Polícia Civil local, ambos eram de Monte Santo (a 361 quilômetros de Salvador), e a vítima estava à procura do primo que estava desaparecido há dois meses, porém o autor do crime, que sofre de problemas mentais, alegou a polícia que estava sendo perseguido.

A ação foi filmada por quem passava no local, e o vídeo já está sendo compartilhado em algumas plataformas.

