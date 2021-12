Homem mata mulher a marreta após fim de relacionamento

Um homem matou a mulher a golpes de marreta por não aceitar o fim do relacionamento. O crime aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, nesta quinta-feira, 11. De acordo com a Polícia Civil, o agressor se entregou e já está no presídio da cidade.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) informou que o homem, de 42 anos, afirmou em depoimento que era motorista de uma van e que trabalhava com a companheira, que era cobradora. Eles estavam juntos a oito anos.

O suspeito contou à polícia que há cerca de 20 dias, a mulher decidiu romper o relacionamento, mas ele não aceitava o fim da relação.

Ele falou ainda que na quinta estava com a mulher na van quando parou o veículo no bairro Bateias II e começou uma discussão. Ele disse ainda que não se lembra como aconteceu a agressão.

Depois do crime, ele escondeu o corpo da mulher e resolveu se entregar à polícia. O próprio suspeito contou onde estava o corpo e a marreta usada no crime.

