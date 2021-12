Homem mata mãe com golpes de marreta na Bahia

Josué de Oliveira Silva, 49 anos, é acusado de assassinar a própria mãe, Nair de Oliveira Silva, com golpes de marreta, por volta das 13h desta quinta-feira, 9, em Pedra Branca, zona rural do município de Bom Jesus da Serra, a 464 km de Salvador.

De acordo com informações do Portal Bom Jesus Eventos, Josué vinha se queixando de problemas de depressão. Ele trabalhava na construção de uma igreja no terreno da casa onde morava com os pais.

Depois do almoço, desta quinta, ele foi de encontro a mãe, que estava na casa ao lado, com a uma cunhada e uma sobrinha. Josué carregava a marreta, entrou na casa segurou a mãe e disparou os golpes.

Após o crime, ele fugiu. A polícia foi chamada ao local e já inciou as investigações e as buscas por Josué.

