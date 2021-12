Homem mata ex-mulher e mais duas pessoas e se suicida

Um homem matou a ex-mulher, a filha de 3 anos e meio dela e um homem, que seria amigo da família (mas que inicialmente foi divulgado que seria companheiro da vítima), por ciúmes e depois se suicidou na noite da quinta-feira, 9, em Praia do Forte, no município baiano de Mata de São João. O crime ocorreu por volta da 21h, na avenida ACM.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os três estavam em uma casa quando um homem invadiu o local e assassinou as vítimas com tiros na cabeça. Depois, Joselito Silva da Encarnação, conhecido como "Piti", 36 anos, matou-se com tiro na boca.

Na hora do crime, apenas o filho mais velho de Elaine Brito, 36 anos, que também estava na casa, conseguiu sair; já a menina mais nova, M.B.L., morreu no local.

A mulher chegou a ser socorrida no Pronto Atendimento (PA) de Praia do Forte, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos três tiros que levou. De acordo com testemunhas, ela era vendedora de acarajé.

Elaine Brito se mudou de Brotas, em Salvador, há duas semanas para fugir do ex-marido, segundo informaram testemunhas para o site local. "Piti" teria matado Edmilson Santos Souza, 26, por ter ciúmes da relação dele com a ex-mulher.

