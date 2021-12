Homem mata esposa e depois se enforca na Bahia

Um homem matou a esposa a golpes de canivete e depois se matou na noite desta segunda-feira, 1°, em Batinga, distrito de Itanhém (a 891 km de Salvador). Conforme a polícia, a suspeita é que Athos Santos de Oliveira, 23 anos, assassinou Cristina Paula Gonçalves de Paulo, 22, por ciúmes.

A jovem, que já havia registrado queixa do marido por agressão, foi encontrada na cama da casa onde moravam. Já Athos estava pendurado por uma corda amarrada no telhado de um dos cômodos do imóvel.

Por solicitação da delegacia da cidade, equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas foram para Batinga, onde realizaram a perícia no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

Vizinhos do casal relataram à polícia que Cristina e Athos sempre discutiam. A informação que a tragédia tenha sido motivada por ciúmes e outros detalhes sobre o duplo homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

adblock ativo