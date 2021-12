Homem mata cunhado após briga entre irmãos na Bahia

Dois cunhados entraram em uma discussão quando um deles matou o outro com golpes de faca no município de Livramento de Nossa Senhora (a 603 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu por volta das 22h30 deste domingo, 20, no povoado de Matinha, depois que Franscimar da Silva Pereira agrediu a irmã Julimara Oliveira Santos.

Segundo o blog L12 Sudoeste, o marido de Julimara, Jerry Adriano Oliveira Santos, entrou na briga dos irmãos armado com uma faca e atingiu Franscimar, que morreu no local. Uma idosa, que não foi identificada, ficou ferida. As duas mulheres foram conduzidas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Não informações sobre o estado de saúde delas.

De acordo com informações da 46ª Companhia Independente da Polícia Militar (46ª CIPM), Jerry foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia da cidade. O corpo da vítima foi encaminhado para Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado.

