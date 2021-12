Homem mata comparsa em repartição de 'bens' roubados na Bahia

Um homem ainda não identificado foi morto por um comparsa na madrugada desta sexta-feira, 16, por volta das 2h20. O crime aconteceu na rua do Pendão em Vila Sauípe, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), os homens estariam repartindo "bens" quando o crime ocorreu. O órgão não soube informar se eles teriam cometido algum assalto momentos antes.

A equipe do Portal A TARDE entrou com contato com Delegacia de Mata de São João, mas o delegado estava em investigação.

