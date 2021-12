Homem mata companheira a facadas após discussão em Barreiras

Após uma discussão de casal, uma mulher foi assassinada a facadas pelo companheiro no município de Barreiras, Oeste da Bahia. O crime aconteceu na noite deste domingo, 4, dentro casa onde moravam, localizada na rua Irecê.

Rosenira Fernandes Sarzeda, 40 anos, e o homem, não identificado, estavam ingerindo bebida alcoólica quando começaram a se desentender. O bandido deferiu um golpe com a arma branca que atingiu o pescoço da vítima.

A mulher ainda saiu andando atrás dele, mas acabou caindo em uma rua da região. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas ao chegar no local, Rosenira já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Policiais militares realizam buscas pela localidade para prender o suspeito, que segue foragido. As informações são do Blog do Braga.

