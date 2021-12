Homem mata adolescente e fere três com uma faca

Roberto de Jesus Araújo, de 40 anos, foi preso na noite da terça-feira, 27, na BR-116, próximo ao Posto Macaubense, em Rafael Jambeiro (a 211 Km de Salvador), minutos após esfaquear e matar o adolescente Wellington Pereira da Silva, 13, dentro de uma Mercedes Benz Sprinter que seguia para Traipu, em Alagoas.

O veículo saiu de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul, e transportava 14 passageiros. O adolescente viajava com um tio. Na mesma ação, ele feriu Diogo Cerqueira Mendes, 25, Wilson Dionísio Pereira e Rodolfo Firmino da Silva, ambos de 21. Os rapazes foram levados ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, e já tiveram alta.

Roberto tentou fugir, mas foi alcançado por populares, espancado e preso por militares. Ele foi levado ao HGCA e, depois, encaminhado à Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, onde foi autuado em flagrante.

Segundo o delegado Roberto Leal, da 1ª Coordenadoria de Feira de Santana, Roberto alegou ter agredido as vítimas após ser insultado e xingado por elas. “Ele disse que o pessoal o abusou, o chamou de 'o... e p.. no c...' e, por isso, perdeu a paciência”, contou Leal.

O delegado Roberto Leal informou ele possui passagem por homicídio e foi condenado a 14 anos de prisão. Ele é acusado de matar uma pessoa, em 2006, em Itabuna (a 435 Km de Salvador). Conforme o delegado, existe um mandado de prisão em aberto para Roberto. Ele não soube dizer se o documento tem validade e por qual crime o homem é procurado.

Roberto contou à polícia que é natural de Itabuna, mora em Mato Grosso do Sul e veio para Salvador visitar a esposa e os filhos. O caso será apurado pelo delegado Felipe Ghiraldelli, da Delegacia de Rafael Jambeiro.

