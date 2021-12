Homem invade posto da PM e esfaqueia sargento em Nova Canaã

Um homem invadiu o posto da Polícia Militar (PM) na cidade de Nova Canaã (a 495 quilômetros de Salvador) e desferiu um golpe de faca contra um policial que estava de plantão. A ação aconteceu durante uma tentativa de roubo a um carro que estava estacionado na unidade, na tarde desta sexta-feira, 14.

De acordo com o site Itapetinga Repórter, Reginaldo de Jesus, 31 anos, entrou no posto e foi direto para a garagem da unidade, onde tentou arrombar um veículo. Ele foi impedido, no entanto, pelo sargento Jucivando Souza, que foi ferido na testa pelo assaltante.

Com um corte profundo, o sargento pediu apoio aos colegas que estavam na rua. Ao chegarem no local, dois polícias tentaram conter o criminoso, que reagiu. Durante o confronto, Reginaldo foi baleado na barriga.

Tanto o sargento como o assaltante foram levados para o hospital local. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. O local do crime passou por perícia ainda na tarde desta sexta.

Reginaldo de Jesus foi levado ao hospital local com um ferimento na barriga

