Homem invade escola e põe fogo em sala da diretora

Um homem invadiu a Escola José Telesforo Ferreira de Araújo, em Campo Formoso, no norte da Bahia, e ateou fogo na sala da direção. De acordo com a polícia, o suspeito é um prestador de serviço do colégio e, na noite de terça-feira, 31, entrou na unidade à procura da diretora depois de um desentendimento. Documentos e móveis da diretoria foram carbonizados, mas ninguém ficou ferido.

Conforme a polícia, o homem entrou na escola com dois vasos plásticos com gasolina e com uma faca. A Polícia Militar foi chamada logo em seguida, mas, quando chegou ao local, o homem já tinha abandonado a unidade. A faca foi encontrada no local.

Equipes da PM realizaram buscas para localizá-lo, mas, o suspeito apresentou-se por conta própria à delegacia no dia seguinte, onde está custodiado.

Segundo o site Campo Formoso Notícia, a diretora da unidade, professora Maria Edineide de Oliveira, anunciou que as aulas retornarão a normalidade nesta quinta-feira, 2.

"Eu gostaria de dizer aos pais que fiquem tranquilo. Nós estamos resolvendo tudo. O funcionário será substituído e pagará pelos danos", comentou Maria Edineide, afirmando que a aulas serão normalizadas nesta quinta, 2.

