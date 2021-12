Homem invade culto e atira em três no interior baiano

Um homem invadiu um culto evangélico e atirou contra o pastor e fiéis no povoado de Caiçara do Pio, município de Dom Basílio (a 603 km de Salvador). De acordo com testemunhas, o homem já chegou na residência, onde era realizada o evento religioso, atirando. Três pessoas ficaram feridas. De acordo com o site Brumado Urgente, elas não correm risco de morte.

O atirador foi preso logo em seguida com uma espingarda, cartucheira e um punhal. Não há informações do que motivou o crime, mas testemunhas relatam que o acusado aparentava que teve um surto psicológico.

