Homem invade casa e tenta estuprar idosa de 68 anos na BA

Fábio Silva Soares, 20 anos, também conhecido como "Fabinho", foi preso nesta terça-feira, 25, depois de ter invadido a casa de uma idosa de 68 anos na cidade de Sebastião Laranjeiras (a 759 quilômetros de Salvador). Ele é suspeito de ter tentado estuprar a mulher em quanto ela dormia.

De acordo com o site Folha do Vale, Fabinho – após ter invadido a residência na Fazenda Jatobá, zona rural do município – tirou a roupa íntima da vítima, mas, quando ele tentou consumar o ato, a mulher acordou e começou a gritar.

Ainda segundo o site, o homem foi preso e conduzido à delegacia local, onde estará à disposição da Justiça. Suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de estupro.

