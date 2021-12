Um homem invadiu a área de pronto atendimento do hospital Manoel Novaes, em Itabuna, para exigir atenção à filha, que teria se engasgado com uma moeda. O caso aconteceu na segunda-feira, 20, e foi registrado por um paciente do local.

Após discutir com um funcionário, o pai da criança arromba a porta que dá acesso às salas de atendimento e entra com a menina nos braços.

Segundo informações do hospital, a criança foi atendida imediatamente e não estava asfixiada. Ela passou por uma endoscopia e recebeu alta na terça, 22.

A unidade informou ainda que não chamou a polícia, já que o pai conseguiu se acalmar.

Confira o vídeo:

Da Redação Homem invade área de hospital e exige atendimento à filha

