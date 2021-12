Homem internado no Couto Maia com febre amarela está em coma

O estado de saúde do paciente internado no Hospital Couto Maia, localizado em Monte Serrat, em Salvador, com febre amarela "é grave, mas estável". A afirmação é da diretora da unidade de saúde, Ceuci Nunes, que também falou que o homem de 49 anos e natural de Itaberaba (a 296 km de Salvador), região da Chapada Diamantina, está em coma e não tem previsão de alta.

A vítima contaminada com a doença mora no município de Taboão da Serra, situado em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Saúde de Itaberaba, o homem chegou à cidade no último dia 5, apresentando sintomas de uma arbovirose.

Ele foi transferido para o Hospital Couto Maia na terça passada. A Secretaria Estadual da Saúde do Estado (Sesab) não divulgou mais detalhes sobre a saúde dele. Na Bahia, este é o primeiro caso de febre amarela confirmado em 2018.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

