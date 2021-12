Homem ingere 'chumbinho' após envenenar ex-namorada e criança de 4 anos

O homem que tentou envenenar a ex-namorada e a filha dela de 4 anos deu entrada na noite desta quarta-feira, 31, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, após ingerir a mesma substância tóxica. Jeferson Domingos Lima Borges, 19 anos, deu "chumbinho" para Larissa Souza Mendes, 17 anos, e para a criança N. M. B. na madrugada do mesmo dia.

O rapaz ainda ateou fogo à casa onde eles moravam, no bairro Caseb. O irmão do agressor, que percebeu a ação, conseguiu salvar as vítimas e também apagar o fogo. Segundo informações publicadas pelo site Acorda Cidade, Jefferson não aceitou o fim do relacionamento com Larissa.

A criança foi socorrida para o Hospital Estadual da Criança (HEC), também em Feira, e a mãe dela para o Clériston Andrade. Não há informações sobre o estado de saúde dos três envolvidos. A reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com a delegacia da cidade, mas ninguém foi localizado até a publicação desta matéria.

