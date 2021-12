Homem fratura o pé durante trilha e é resgatado 48h depois pelos bombeiros

Um homem, identificado pelo prenome Diego, fraturou o pé durante uma trilha entre a cidade de Lençóis e o Capão, na Chapada Diamantina (distante a 458 km de Salvador), e levou mais de 48h para ser resgatado. O caso aconteceu na noite do sábado, 15, na região conhecida como poço da Piaba, após pisar em um buraco. No momento do incidente, ele tentava completar o percurso junto com outros dois amigos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), o salvamento ocorreu apenas no fim da tarde da segunda-feira, 17. Diego e os amigos só foram encontrados por um condutor (guia) local 24h depois. Feito por meio de uma prancha de imobilização, o resgate foi complicado e precisou passar por rios da região. A distância percorrida até a viatura dos bombeiros foi de aproximadamente 7 km.

Diego foi encaminhado ao Hospital Regional de Seabra. O transporte até a unidade de saúde só foi concluído por volta das 3h da madrugada desta terça, 18. O Corpo de Bombeiros recomenda que não se faça trilhas sem contratação de condutores locais devido ao risco de sofrer acidentes.

