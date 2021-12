Homem forja o próprio sequestro para tirar dinheiro do pai

Uma denúncia de sequestro acabou revelando uma tentativa de golpe entre membros de uma família na cidade de Ruy Barbosa (a 320 km de Salvador). Matheus Meireles Macêdo, de 29 anos, foi preso na noite da quinta-feira, 9, suspeito de forjar o próprio sequestro para tirar meio milhão de reais (R$ 500 mil) do pai.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), tudo começou quando o pai procurou a polícia para denunciar o sequestro do filho. A partir daí, policiais militares e civis passaram a acompanhar a situação, fazendo buscas e monitorando os telefonemas com os pedidos de resgate.

A delegada titular de Ruy Barbosa, Cláudia Bensabach, informou à SSP-BA que, depois de oito horas do suposto sequestro, foi marcado um ponto na cidade para entregar o dinheiro pedido. Após investigação, a polícia chegou ao falso cativeiro e prendeu em flagrante Iago Alcântara de Macedo, 25, e Lucas Barbosa Ribeiro, o 'Lucas do Pulo do Bode', 29.

Em depoimento, os sequestradores e a vítima apresentaram versões que não correspondiam, constatando que se tratava de um falso sequestro e que tinha o objetivo de extorquir o pai de Matheus.

Os três suspeitos foram autuados por falsa comunicação, estelionato contra idoso, organização criminosa e extorsão. Ainda de acordo com a SSP, Matheus já responde a três processos por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

