Homem fica preso às ferragens após acidente na BR-330

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou um homem preso às ferragens na BR-330. O acidente aconteceu por volta das 22h10, no bairro Vila Esperança, em Ipiaú (a 372 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Giro em Ipiaú, Edvaldo Macedo, uma mulher de 49 anos e um adolescente estavam no carro modelo Uno, quando houve a colisão com o Astra cinza, placa JPH 0450.

Por conta do impacto, o homem, que dirigia o Uno, ficou preso às ferragens. Ele foi retirado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral de Ipiaú (HGI).

Segundo o site, ele se queixava de dores nas costas e na perna esquerda. A mulher, que também estava no carro, foi encaminhada para a unidade médica de Ipiaú, após relatar que teria ingerido pedaços de vidro. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois feridos.

A terceira pessoa do Uno, um adolescente, não ficou ferida. Ainda conforme o Giro, dois homens e três mulheres que estavam no outro carro abandonaram o veículo e fugiram após a batida.

Cinco ocupantes do outro carro fugiram após o acidente

