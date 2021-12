Homem fica gravemente ferido após acidente na BR-242

Um acidente entre um carro de passeio e um caminhão carregado com frango deixou um homem gravemente ferido na madrugada desta quinta-feira, 7, no km 861 da BR-242, entre os municípios de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o condutor do carro tenha perdido o controle do veículo. Com a colisão frontal, o motorista do veículo do passeio ficou preso às ferragens e foi regatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A vítima, que apresentava lesões graves, foi levada para o Hospital do Oeste, em Barreiras. O carro dele ficou destruído. Já o condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Os dois veículos envolvidos no acidente foram já foram retirados da pista pela PRF. As causas da batida ainda são apuradas pela PRF.

