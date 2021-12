Um homem ficou ferido em um desabamento de um imóvel, de dois andares, neste domingo, 8, no bairro de São Roque, em Itabuna (a 447 km de Salvador), no sul da Bahia. A vítima, identificada como Luizinho, tentou sair da residência quando começou a ouvir ruídos das paredes rachando, mas não houve tempo suficiente de deixar a casa.

O homem, que morava no local, foi socorrido pelo patrão e levado para o Hospital de Base, em Itabuna. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O momento do desabamento foi filmado por testemunhas. As imagens mostram pessoas observando o imóvel ao perceber que há indícios de desabamento.



Confira o vídeo do desabamento:

Da Redação Homem fica ferido em desabamento em Itabuna

adblock ativo