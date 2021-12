Homem fica ferido em colisão frontal entre caminhões na BA-523

Uma pessoa ficou ferida durante uma colisão frontal entre dois caminhões na BA-523, na região de Candeias, neste sábado, 24. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Laureano Dantas Barreiro ficou preso nas ferragens, mas foi retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

Ele foi levado pelo helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

