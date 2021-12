Homem fica ferido após perder o controle de carro e capotar na BA 263

O motorista da Paróquia de São Sebastião de Itambé, identificado como Caíque Machado, ficou ferido após sair da pista ao perder o controle do veículo Renault Logan que conduzia e capotar em seguida. O acidente ocorreu por volta das 11h desta quarta-feira, 17, nas proximidades da posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRF), na BA 263, em Itapetinga (a 454 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Itambé Agora, a vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Cristo Redentor. O estado de saúde dele não foi divulgado.

