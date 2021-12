Homem fica ferido após engavetamento entre quatro veículos

Um homem ficou ferido em um acidente que envolveu quatro veículos no final da manhã desta quinta-feira, 2, por volta das 11h30, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro Santa Mônica, em Feira de Santana, a cerca de 117 Km de Salvador. Yarley Araújo de Oliveira era o condutor de um Palio (Fiat), de placa JRI 9678, que, com o engavetamento, ficou com a parte da frente embaixo de uma caminhonete Hilux (Toyota), de placa JRY 0672. Machucado, ele foi removido do veículo por algumas pessoas que testemunharam a colisão e, em seguida, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que o encaminhou ao Hospital Regional Clériston Andrade (HRCA). A vítima não corre risco de morte.

Luís Santos da Silva, motorista da Hilux, disse que estava parado aguardando a oportunidade de pegar o retorno, quando foi atingido. “Só ouvi o barulho”, disse.

Segundo um agente da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), o acidente deve ter ocorrido devido ao grande fluxo de veículos no horário.

Além do Palio e da Hilux, também se envolveram no acidente um Parati (Volkswagen), utilizado como táxi, uma caminhonete D 10 (Chevrolet), que segundo testemunhas, teria causado o acidente. Todos os veículos foram conduzidos para o pátio da SMT para serem periciados.

adblock ativo