Um homem ficou ferido após o carro que conduzia cair em uma vala de Vitória da Conquista (a 542 quilômetros de Salvador), na manhã desta quinta-feira, 13. O acidente ocorreu na avenida Luís Eduardo Magalhães, uma das principais da cidade.

De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo após ter batido em uma placa de sinalização.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foram encaminhadas para socorrer a vítima. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

O Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans) também esteve no local para retirar o carro da vala e organizar o trânsito que ficou lento. As informações são do Blog do Marcelo.

Da Redação Homem fica ferido após carro cair em vala em Conquista

adblock ativo