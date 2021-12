Homem fica ferido após cair de moto ao bater em cachorro

Um homem ficou ferido após atingir um cachorro na noite desta segunda-feira, 1º, em Luís Eduardo Magalhães (a 962 quilômetros de Salvador).

De acordo com o Blog Braga, o motociclista estava comemorando seu aniversário com amigos, decidiu ir embora e ao chegar na rua Cravolândia, onde mora, um cachorro atravessou em sua frente e ele colidiu com o animal. Com o impacto o condutor caiu e moto ficou em cima de sua perna esquerda, resultando em uma fratura na altura do fêmur.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou socorro. A vítima foi encaminhada à uma Unidade de Pronto Atendimento do município.

