Homem fica ferido após acidente na BR-116

Um homem ficou ferido após um acidente na manhã desta segunda-feira, 25, na BR-116, em Vitória da Conquista (a 518 km de Salvador).

De acordo com o Blog do Anderson, o acidente aconteceu por volta das 7h40, no trecho de acesso ao Parque Comveima e Morada dos Pássaros.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima.

adblock ativo