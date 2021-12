Homem fica ferido após acidente entre carro e carretas na BR-116

Um homem ficou ferido após uma colisão na manhã desta segunda-feira, 16, na BR-116, região da cidade de Antônio Cardoso (distante a 140 km de Salvador), no centro-norte baiano. O acidente envolveu o veículo de passeio e duas carretas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu após uma tentativa de ultrapassagem por parte do veículo de pequeno porte. Em seguida, um outra carreta atingiu a traseira do carro.

Após ao acidente, o teto do veículo precisou ser removido para a retirada da vítima que ficou presa nas ferragens. Ele foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade, na cidade de Feira de Santana. Não houve informações sobre seu estado de saúde.

