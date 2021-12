Homem fere PMs após se negar a pagar gasolina

Um motorista, que se negava a pagar a gasolina em um posto de combustível, agrediu policiais militares que tentaram prendê-lo. De acordo com o site Liberdade News, Adilson Gama dos Santos já tinha abastecido o veículo quando se negou a pagar pelo produto, o que causou confusão no estabelecimento comercial em Itabatã, no distrito de Mucuri (a 905 km de Salvador).

Os PMs foram acionados e, ao chegar ao local, foram ofendidos pelo motorista, que estava exaltado. Eles decidiram prender Adilson, mas enfrentaram dificuldade, já que ele resistiu e acabou ferindo os policiais. Um soldado sofreu um corte na cabeça e precisou levar sete pontos. Outros policiais tiveram escoriações leves.

Adilson acabou sendo contido, foi amarrado e preso. Ele, que aparentava sinais de transtornos mentais, recebeu atendimento médico e depois foi encaminhado para a delegacia.

