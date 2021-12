Homem executa ex-sogro, agride irmãs gêmeas e se mata

Luciene Pereira Mascarenhas, 17 anos, que sobreviveu a uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, 8, em Ipirá, encontra-se internada em estado grave no Hospital Clériston de Andrade, em Feira de Santana. Luciene foi vítima do ex-companheiro, Flávio Pereira de Oliveira, 28 anos, que matou o pai da adolescente e depois cometeu suicídio.

O crime aconteceu por volta das 20h na Fazenda Caldeirão da Velha, localizada entre os povoados do João Velho e do Tingui, em Ipirá, no leste do Estado. Flávio fez Luciene e a irmã gêmea, Luciana, de reféns, trancando-as em um quarto. De acordo com o comandante Igor Prazeres, da 5ª Companhia da Polícia Militar, ele tem um filho com cada uma, além de ser primo delas, e tinha ido deixar as crianças na casa dos avós, na mesma propriedade rural.

Após se trancar com as duas no quarto, Flávio desferiu diversas pauladas na cabeça de Luciene, que ficou inconsciente. Luciana conseguiu fugir do local. Flávio ainda disparou dois tiros contra ela, mas não conseguiu atingí-la. Ela não teve ferimentos graves, mas encontra-se em estado de choque.

O pai das irmãs, Aristeu Mendes Pereira, 65 anos, tio e padrinho de Flávio, chegou ao local e também foi espancado por Flávio. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após cometer os crimes, Flávio se matou com um tiro na cabeça. Ambos os corpos foram encaminhados para a perícia, em Feira de Santana, ainda segundo informações da PM.

A polícia ainda não conseguiu apurar onde estavam as crianças no momento do crime. O caso será investigado pela delegacia local.

Regina Pereira com a prima Luciene Mascarenhas, que permanece hospitalizada no HGCA (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

Caso de família

Primos, Flávio e Luciene mantinham um caso, mas ela terminou a relação quando descobriu que ele havia estuprado Luciana, que ficou grávida. "Ele criou uma espécie de fixação na Luciene, mas ela se afastou dele quando soube dessa situação", afirma o comandante Igor Prazeres. As duas deram à luz os filhos de Flávio no mesmo ano.

Segundo populares informaram à polícia, Aristeu contratou um grupo de homens para dar uma surra em Flávio, mas a história não foi confirmada. Conhecidos da família também afirmaram que Flávio era obcecado por Luciene e que ela já havia prestado queixa contra o ex-companheiro diversas vezes na polícia.

