Homem esquarteja namorada após descobrir traição com o pai

Uma adolescente, Luzia Silva Souza, de 14 anos, foi morta, esquartejada e teve parte do seu corpo queimado, em Senhor do Bonfim (distante 382 quilômetros de Salvador). O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, Rodrigo Alves da Silva, de 19 anos, que foi preso na manhã deste sábado, 12. Segundo a Delegacia Territorial de Bonfim, Rodrigo admitiu ter cometido o crime.

A um site da região, Maravilhas Notícias, ele explicou que assassinou a namorada porque ela o traia com o pai dele. E disse que cometeu o crime sozinho sem ajuda de ninguém.

Ainda em entrevista ao site, ele falou que viu a namorada transando com o seu pai na madrugada de quinta-feira, 10, e na manhã seguinte levou Luiza para um lugar isolado, onde a matou e enterrou parte do corpo.

O jovem ainda revelou que decidiu voltar para casa para fazer uma oração e se entregar a polícia. E não mostrou nenhum tipo de arrependimento. "não, ela merecia mesmo, porque ela era vagabunda, eu morro dentro da cadeia, mas os gostos dela para aquele cara lá (o pai), eu não dou mais não".

Após denuncias a polícia chegou a casa do pai de Rodrigo e o prendeu. Ele responderá por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

