Homem esquarteja cão e declara que também já matou mulher

O aposentado por invalidez José Carlos Santana, 42 anos, foi preso em flagrante após esquartejar o cão da raça poodle de sua vizinha na terça-feira, 14, em Eunápolis (641 Km de Salvador). De acordo com o site Radar64, José declarou à polícia que precisou matar o cachorro 'porque ele estava com magia negra' .

Para os policiais, que foram acionados pelos moradores após o crime, José teve um surto psicótico.

A dona do animal, uma técnica de enfermagem que não teve a identidade revelada, ficou chocada com a situação. Pouco antes do acontecimento, ela relatou que havia deixado o cachorro na rua, quando ouviu José chamá-lo e em seguida desferir golpes de facão contra o bicho.

Em depoimento à delegada Elizabeth Salvadeu, o acusado surpreendeu ao declarar que em 2006, na cidade de Vespasiano, Minas Gerais, matou uma mulher a pauladas. Ele afirmou também que é usuário de maconha e que ingere medicamentos controlados com cachaça.

A polícia ainda não encontrou nenhum mandado de prisão em aberto contra ele.

