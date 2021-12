Homem esfaqueia outro por dívida de R$ 2

Felipe da Silva, 18 anos, foi preso após esfaquear Manoel dos Santos, 45 anos, na manhã desta terça-feira, 5, por causa de uma dívida de R$ 2. O crime aconteceu por volta das 7h30, no bairro Santa Cruz, em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia (a 961 quilômetros de Salvador).

De acordo com o blog do Sigi Vilares, Manoel teria pego emprestado de Felipe, há alguns dias, a quantia de R$ 2, que seria usada para comprar um pote de cachaça. Quando foi na manhã desta terça, Felipe reencontrou Manoel na rua Eunápolis e esfaqueou o homem no braço direito.

Segundo o blog, moradores da região quando viram a investida de Felipe contra a vida de Manoel, acionaram a polícia. Momentos depois que a vítima passou por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ambos foram conduzidos para a delegacia no município.

