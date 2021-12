Homem esfaqueia esposa e deixa faca alojada na cabeça

Um homem esfaqueou a esposa durante a noite deste domingo, 26, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O caso aconteceu após uma briga do casal dentro de uma casa no Residencial Lagoa Azul, no bairro de Campinhos, quando o agressor deu três golpes de faca na vítima e deixou o objeto cravado na cabeça dela.

Segundo informações da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o crime foi registrado por volta das 19h30. Ainda segundo a polícia, a mulher foi atingida duas vezes nas costas, uma vez na cabeça e foi encaminhada para o Hospital Geral de Vitória da Conquista com a faca alojada.

De acordo com o Blog do Anderson, vizinhos perceberam que a mulher estava sendo atacada e seguraram Willian da Silva Damasceno, de 23 anos, para impedir que ela continuasse sendo esfaqueada.

A Polícia Militar encaminhou o acusado pelo crime ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP). Willian da Silva Damasceno encontra-se no Presídio Advogado Nilton Gonçalves.

