Homem embriagado é flagrado dormindo dentro de veículo

Um homem foi flagrado dormindo dentro de um veículo às margens da rodovia, na BR-367, no trecho da cidade de Porto Seguro, na manhã desta segunda-feira, 24. Ao ser questionado pelos policiais rodoviários, ele confessou ter cochilado enquanto dirigia, o que o fez sair da pista.

Durante a abordagem, os agentes perceberam o estado de embriaguez do condutor, que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Porém, mesmo sem soprar o aparelho, ele foi autuado pela recusa e recebeu multa no valor de R$ 2.934,70. A infração rende 7 pontos na carteira.

Nos primeiros três dias da Operação Carnaval 2020, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia já flagrou 163 condutores dirigindo alcoolizados. Foram realizados mais de 5.000 testes com o bafômetro.

A PRF alerta sobre as consequências da combinação de álcool e volante e atua no policiamento ostensivo e preventivo, sendo priorizada a fiscalização de condutas de risco como ultrapassagens proibidas, alcoolemia ao dirigir, dentre outras, com foco na redução de acidentes.

adblock ativo