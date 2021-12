Homem em situação de rua é enterrado após cinco meses no IML

Um homem que vivia em situação de rua na cidade de Eunápolis (distante 647 km de Salvador) e havia morrido após ser atingido por uma pedra, foi enterrado na quinta-feira, 15, cinco meses após sua morte.

Segundo informações do site Radar 64, a vítima foi identificada como Gilberto Ceará. Ele, que era ex-professor, foi morto no último dia 22 de março, atacado na cabeça com uma pedra, de aproximadamente 5 kg, enquanto dormia em uma calçada. Até o momento, a polícia não conseguiu localizar nenhum suspeito pelo crime.

Ainda segundo o site, a demora para enterrar Gilberto ocorreu devido à falta de identificação. Familiares só reconheceram o corpo, que estava no Instituto Médico Legal (IML) este mês .

Comoção

Um cachorro que sempre acompanhava Gilberto chamou a atenção após permanecer ao lado do corpo até a sua retirada. Uma Organização não Governamental (ONG) ficou responsável por cuidar do animal durante os últimos meses. O cão foi adotado por uma família e ganhou o nome de Valentino.

Cão permaneceu ao lado do corpo até a sua retirada

