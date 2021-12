Homem eletrocutado no Polo Petroquímico morre em Salvador

Morreu na madrugada desta terça-feira, 30, um homem que foi internado no Hospital São Rafael, na última quinta-feira, 25, após ter sofrido um choque de alta potência na empresa Bahia Specialty Cellulose (BSC), localizada na Polo Petroquímico de Camaçari (Região Metropolitana de Salvador).

De acordo com diretor do Sindicato de Indústrias de Papel e Celulose da Bahia (Sindicelpa), Josafá Bispo, a vítima prestava serviços a uma empresa que tem contrato de tercerização com a BSC. Danilo Brito de Sousa atuava como auxiliar de caldeira e, segundo Bispo, foi atingido pela descarga ao pegar uma luminária para clarear o local de trabalho.

Até o fechamento desta matéria, o Portal A TARDE não conseguiu estabelecer contato com a empresa BSC.

