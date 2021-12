Homem é vítima de homicídio tentado no sul da Bahia

Um homem identificado como Luciano Alves de Souza, 37 anos, foi baleado na noite de sexta-feira, 18, próximo a um bar, no município de Itamaraju, no sul da Bahia. De acordo com informações do site Teixeira Hoje, a vítima estava em via pública quando os disparos foram efetuados.

Conforme o site, a vítima foi atingida por um tiro na lateral do abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro. Em seguida, Luciano foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), onde permaneceu internado.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação da tentativa de homicídio.

