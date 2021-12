Homem é suspeito de queimar mulher e criança com óleo quente em LEM

Uma mulher e uma criança, que não tiveram os nomes revelados, sofreram queimaduras no corpo após um ataque com óleo quente no início da tarde desta terça-feira, 2, em Luis Eduardo Magalhães (distante a 940 km de Salvador). O marido é o principal suspeito do crime.

De acordo com o site Blog do Braga, o caso aconteceu por volta do meio-dia, no bairro Santa Cruz. As vítimas foram socorridas por vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). O estado de saúde e a unidade hospitalar para onde foram levadas são desconhecidos.

O autor da agressão fugiu e está sendo procurado. Não foi informado o grau de parentesco entre a mulher a criança. O casol será registrado como lesão corporal grave e investigado pela Polícia Civil local.

