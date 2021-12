Homem é suspeito de matar a mulher e depois se enforcar em Porto Seguro

O caseiro João Ludovico dos Santos, 59 anos, é suspeito de assassinar a mulher, Simone Cerqueira, 47 anos, com golpes de facão, e depois se enforcar. Ele foi encontrado morto em uma casa no Centro Histórico de Porto Seguro, na manhã desta quarta-feira, 30.

De acordo com informações da polícia ao site Radar 64, antes de se enforcar em seu local de trabalho, o suspeito matou a mulher. O corpo de Simone foi localizado cerca de uma hora depois, dentro da residência onde morava com João, no bairro Cambolo.

Os dois corpos vão passar por perícia no Instituto Médico Legal e um inquérito será aberto para apurar o caso.

